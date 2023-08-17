Некоторые клиенты обанкротившегося «Веди Тур Групп» не получат страховых выплат

Не все туристы, пострадавшие от ухода туроператора «Веди Тур Групп», получат страховые выплаты. Оказалось, что некоторым клиентам компания продавала отдельно авиабилеты и отдельно – отели, а это не считается комплексной туристической услугой. Тем, кому выплаты все-таки полагаются, перечислят от 3,5 до 25% цены тура.

Компании, где была застрахована ответственность «Веди Тур Групп», открыто не назвали размер компенсаций, положенных туристам. Но юрист Игорь Косицын рассказал, что суммы будут разные – в зависимости от того, с каким из трех юрлиц был заключен договор.

«Ориентировочная сумма выплат по турам, где туроператором выступало ООО «Веди Групп Урал», составила 25% от стоимости тура. По турам, где туроператором выступало ООО «Веди клуб», сумма выплат не превышает 3,5%», – сообщил Косицын в своем телеграм-канале. Сумма компенсации по ООО «Веди Групп» еще неизвестна.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подтвердил, что суммы выплат будут весьма незначительными. «Мы знаем пока от страховой, что размер компенсаций будет небольшой. Не буду сейчас информировать про конкретный процент, но он будет очень небольшой. Связано это с тем, что часть турпакетов продавалась не как комплексная туруслуга: отдельно – авиабилет, отдельно – отель. Это не является страховым случаем, – пояснил Горин. – Туристам при приобретении турпакета нужно обращать внимание, чтобы это была именно комплексная туруслуга, подлежащая страхованию».

Он также добавил, что Минэкономразвития готовит изменения в законы, посвященные страхованию ответственности туроператоров. Вероятно, речь идет об увеличении минимальной суммы фингарантий с 10 до 50 миллионов рублей. Предполагалось, что это должно произойти уже в октябре 2023 года. Но сейчас внесены поправки, которые дают туроператорам время. До апреля 2024 года сохранится минимум в 10 миллионов рублей, затем будет переходный период, когда разрешат страховаться на 25 миллионов, и только с апреля 2025 года – на 50 миллионов рублей.

«Если говорить о размере страховых фондов операторов, у федеральный компаний они не просто достаточные, – они превышают нынешние объемы бизнеса, – считает Горин. – Увы, но с 2019 года выездной туризм сократился на 50%, а размеры страховых фондов и фондов персональной ответственности остались прежними. Например, есть один оператор, у которого только в фонде персональной ответственности – более 500 миллионов рублей».

Напомним, туроператор с уральскими корнями «Веди Групп» объявил о прекращении деятельности в середине июля. В компании заявили, что «из-за пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют» дальнейшая работа стала невозможной. Оператор был основан в 2002 году в Екатеринбурге, затем вышел на федеральный уровень. Он специализировался на турах в Европу, в том числе – авторских, свадебных и так далее.

Ущерб от ухода «Веди Групп» составил около 80 миллионов рублей, еще 54 миллиона компания задолжала за «ковидные» туры. А общий объем фингарантий трех юридических лиц компании составлял всего 11 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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