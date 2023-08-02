Страховая до 14 августа выплатит деньги туристам, пострадавшим от банкротства «Веди Групп»

Большинству туристов, пострадавших от банкротства туроператора «Веди Групп», обещают перечислить страховые выплаты до 14 августа включительно. Подать документы для включения в реестр можно до 3 августа. Однако сумма возмещения будет незначительной.

«Компания «АльфаСтрахование» завершает прием заявлений на страховую выплату от туристов, пострадавших от приостановки деятельности туроператора «Веди групп». Сформированный реестр поступивших требований закроется 3 августа, – сообщили сегодня в пресс-службе страховой компании. – В АО «АльфаСтрахование» застрахована гражданская ответственность двух из трех брендов, под которыми работала компания: ООО «Веди Групп Урал» (на сумму 10 млн руб.) и ООО «ВЕДИ КЛУБ» (на сумму 500 тыс. руб.). […] На основании сформированного реестра требований, удовлетворяющих критериям страхового случая, формируется реестр страховых выплат. Страховые выплаты будут производиться в пропорциональном отношении общего объема заявленных требований к размеру страховой суммы по каждому из договоров страхования и завершатся до 14 августа включительно».

Пока достоверно неизвестно, сколько денег получат туристы. Но, по оценкам экспертов, ущерб от ухода «Веди Групп» составил около 80 миллионов рублей, еще 54 миллиона компания задолжала за «ковидные» туры. На последние страховые гарантии не распространяются. Соответственно, между туристами поделят 10,5 миллиона рублей. Еще одно юрлицо оператора – ООО «Веди Групп» – было застраховано на 500 тысяч в АО «Боровицкое страховое общество». Там реестр пострадавших будут формировать до 8 августа, и скорее всего, речь идет только о внутрироссийском туризме.

Напомним, туроператор с уральскими корнями «Веди Групп» объявил о прекращении деятельности в середине июля. В компании заявили, что «из-за пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют» дальнейшая работа стала невозможной. Оператор был основан в 2002 году в Екатеринбурге, затем вышел на федеральный уровень. Он специализировался на турах в Европу, в том числе – авторских, свадебных и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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