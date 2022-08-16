С начала года в Свердловскую область приехали миллион туристов: что они увидели

В этом году, когда в Свердловской области нет никаких коронавирусных ограничений, турпоток в регион вырос на 10%. С начала года на Средний Урал приехали миллион туристов. Большинству интересны программы выходного дня с экскурсиями по Екатеринбургу и Верхней Пышме, также спросом пользуются туры в Каменск-Уральский, Нижний Тагил и сплавы по Чусовой.

Как рассказали «Новому Дню» в Центре развития туризма Свердловской области, въездной поток вырос на 10%, в том числе – за счет туристов из ближнего зарубежья. Напомним, в ковидном 2020-м за весь год в регион приехали 800 тысяч туристов, а за восемь неполных месяцев 2022-го – уже миллион. Вероятно, к концу года удастся выйти на допандемийные 1,6 миллиона туристов и более.

Чаще всего путешественники из других регионов выбирают программы «Уик-энд на Урале», которые рассчитаны на выходные дни, таких программ 33, а всего туроператоры подготовили 116 организованных туров.

«В числе популярных – экскурсионные программы по Екатеринбургу, сплав по Чусовой. Многие самостоятельные путешественники ездят в Каменск-Уральский, где по записи можно посетить колокольный завод, а также прокатиться на прогулочном кораблике по Исети. Притоку туристов сюда способствует запуск дополнительной электрички с удобным расписанием», – рассказали в ЦРТ.

Как и в прошлые годы, многие едут в Верхнюю Пышму, чтобы побывать в музеях УГМК. Там представлена обширная коллекция военной, авиационной техники, которая по полноте не уступает столичным музеям. В ЦРТ рассказали, что ждут еще больее интенсивного турпотока в Верхнюю Пышму, когда запустят ретропоезд Екатеринбург – Музейный комплекс УГМК, а также когда откроют трамвайное движение.

Кроме того, в числе популярных маршрутов – Нижний Тагил, Невьянск, Верхотурье, Сысерть, Алапаевск (в «Императорском вагоне») и Ирбит.

«В последнее время стали пользоваться спросом порядка десяти новых экскурсий с туроператорами на промышленные объекты. Это туры для тех, кто хочет узнать историю развития промышленности, в том числе горнодобывающей, которая зарождалась в регионе, и познакомиться с современными производствами», – добавили в Центре развития туризма.

Что касается «Демидовского маршрута», который запустили летом этого года, по нему съездили уже три группы туристов. Это были жители Свердловской области, а также Москвы и Нижнего Новгорода. До конца 2022-го будет еще четыре заезда.

Как сообщал «Новый День», перед стартом летнего сезона эксперты туротрасли обсуждали проблемы туризма на Урале. Тогда они пришли к выводу, что многим территориям не хватает сервиса и хорошей кухни. В июне в Свердловскую область приезжала с визитом глава Ростуризма Зарина Догузова. Ей устроили сплав по Чусовой, экскурсии по Нижнему Тагилу (часть «Демидовского маршрута») и Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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