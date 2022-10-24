Ретропоезд от старого вокзала Екатеринбурга до музеев Верхней Пышмы запустят в декабре

Ретропоезд «Уральский экспресс» до Верхней Пышмы начнет курсировать с 1 декабря, рассказали на турфоруме «Большой Урал». Состав будет отправляться от старого вокзала Екатеринбурга, где сейчас расположен музей, а конечной точкой станет музейный комплекс УГМК.

«У нас подготовлены инфраструктуры, имеется в виду путь железнодорожный, станции, для того чтобы отправлять этот поезд. Маршрут начинается со станции Екатеринбург-Пассажирский, если быть точнее, от старого железнодорожного вокзала, ныне Музея науки и техники Свердловской железной дороги, <…> до музейного комплекса УГМК», – цитирует «ТАСС-Урал» заместителя начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексея Гребенкина, который выступал на сессии X международного туристического форума «Большой Урал» в Екатеринбурге.

Как ранее писал «Новый День», поезд хотели запустить еще в сентябре, но дату первого рейса неоднократно откладывали. Для старта нового туристического маршрута железнодорожники реконструировали тупиковый путь у здания первого вокзала Екатеринбурга. Платформа будет называться «Екатеринбург I Исторический», а здание старого вокзала снова получит свою историческую транспортную функцию. Через него туристы будут проходить на платформу для посадки в ретропоезд. «Уральский экспресс» будет следовать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК. В центре развития туризма Свердловской области считают, что после открытия нового маршрута поток туристов в Верхнюю Пышму увеличится, хотя и сейчас музеи УГМК считаются одними из самых популярных объектов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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