В Екатеринбурге от здания старого вокзала запустят ретро-поезд «Уральский экспресс»

Железнодорожники реконструируют тупиковый путь у здания первого вокзала Екатеринбурга (в нем сейчас размещается Музей истории, науки и техники СвЖД).

Вдоль здания построят платформу, от которой будет отправляться туристический ретро-поезд «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК. Поезд начнёт курсировать в конце сентября. Платформа получит название «Екатеринбург I Исторический», а здание старого вокзала снова получит свою историческую транспортную функцию. Через него туристы будут проходить на платформу для посадки в ретро-поезд.

Для создания аутентичной атмосферы на перроне железнодорожники оборудуют навесы с металлическими резными опорами, выполненными под старину. «Для организации регулярного курсирования туристического поезда СвЖД и холдинг УГМК провели подготовку железнодорожной инфраструктуры: выполнили капитальный ремонт путей станции Шувакиш и станции Электролитная в Верхней Пышме (АО «Уралэлектромедь»). На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров, которая называется «Верхняя Пышма. Музей». СвЖД провела реконструкцию пассажирских вагонов в стиле ретро, разработала технологию и регламенты организации перевозок, подготовила локомотивы на паровой тяге (три паровоза)», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

Сейчас железнодорожники на станции Шувакиш строят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов», благоустраивает прилегающую территорию. Здесь же сделают ретро-фотозону в виде кабинета управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX – начала XX вв, оборудуют буфет и санитарные комнаты. Конструктив вокзала и платформы уже готовы, в соответствии с графиком ведутся строительно-монтажные и отделочные работы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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