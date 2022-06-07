На Урале построят железнодорожную платформу для паровозов (ФОТО)

В августе на станции Шувакиш откроют пассажирское здание и деревянную платформу в стиле эпохи паровозов. Здесь будут встречать туристов ретропоезда «Уральский экспресс», который в конце лета начнет ходить от Екатеринбурга до Верхней Пышмы.

«В модульном пассажирском здании для туристов организуют специальную фотозону – кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX – начала XX вв.; оборудуют буфет и санитарные комнаты, – сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. – Также СвЖД ведет реконструкцию пассажирских вагонов в стиле ретро, разрабатывает технологию и регламенты организации перевозок».

Напомним, из Екатеринбурга до Верхней Пышмы в августе планируют запустить ретропоезд. Туристы смогут на нем добираться до музеев военной, авиационной и автомобильной техники УГМК. Сейчас уже завершен капитальный ремонт путей станции Шувакиш (СвЖД) и станции Электролитная в Верхней Пышме (АО «Уралэлектромедь»). На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров, которая будет называться «Верхняя Пышма. Музей».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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