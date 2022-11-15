Ретропоезд в Верхнюю Пышму запустят 3 декабря: в составе будет фотокупе и вагон-ресторан

3 декабря от вокзала Екатеринбурга в первый рейс отправится ретропоезд «Уральский экспресс». Туристы смогут добраться на нем до реконструированной станции Шувакиш, а затем – до музеев Верхней Пышмы. Сначала состав будет тянуть электровоз «Чебурашка», а затем – паровоз. В пути пассажиры смогут попробовать блюда уральской кухни и сделать фотографии в вагонах, стилизованных под начало ХХ века.

Напомним, новый железнодорожный туристический маршрут планировали запустить еще осенью, но даты неоднократно сдвигались. Сегодня в пресс-службе Свердловской дороги сообщили, что первый рейс состоится 3 декабря, билеты на ретропоезд уже появились в продаже.

«Уральский экспресс» будет курсировать только по выходным. Туристы проедут от Екатеринбурга – через станцию Шувакиш – до музеев Верхней Пышмы. Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в Екатеринбурге – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники. Кроме того, на станции Шувакиш в здании реконструированного вокзала можно будет побывать в кабинете управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX – начала XX в.

В пути скучать пассажирам тоже не дадут. При желании можно воспользоваться аудиогидом и послушать рассказ о развитии железных дорог, а также – посетить вагон-ресторан, где будут подавать традиционные блюда уральской кухни. Кроме того, в составе поезда есть фотокупе, где можно сделать интересные фотографии, да и остальные вагоны стилизованы под начало ХХ века.

«На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы дальше состав следовал на паровой тяге. Туристы смогут понаблюдать за работой локомотивной бригады и сделать фотографии на фоне паровоза, воссозданного вокзального здания и деревянной платформы в историческом стиле», – рассказали в пресс-службе СвЖД.

В декабре билеты на поезд будут стоить от 299 рублей, действуют льготы для детей, молодежи до 21 года и людей старше 60. Купить их можно в кассах дальнего следования, на сайте «РЖД» и в мобильном приложении.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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