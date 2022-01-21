«Всем предприятиям нужен промтуризм, но не всем нужны туристы»: зачем заводы запускают экскурсии (ФОТО)

Десять крупнейших предприятий Свердловской области за прошлый год разработали 12 вариантов экскурсий и теоретически готовы принимать туристов. Но открывать доступ к цехам и домнам будут далеко не все. «Новый День» поговорил с руководителем проекта «Акселератор промышленного туризма» в Свердловской области Ольгой Юраковой, которая рассказала, в чем трудности организации регулярных промэкскурсий для широкого круга посетителей, какие экскурсии готовы к реализации и какие тренды промтуризма сейчас актуальны.

Попытки раскачать промышленный туризм в Свердловской области принимаются давно. Еще в 2015 году была идея водить экскурсии на Уралвагонзавод и катать гостей на танках. Но туры так и не начали продавать. Однако сегодня заводы, наконец, готовы открыть проходные не только для рабочих, но и для всех, кому интересно, как выплавляют металл, строят локомотивы или пекут хлеб. И пищевики уже вовсю проводят экскурсии как для взрослых, так и для детей. Например, завод «Смак» устраивает мастер-классы по выпечке тортов, а «Хладокомбинат № 3» приглашает посмотреть, как делают мороженое.

С представителями «тяжелой артиллерии», флагманскими отраслями экономики региона, которые формируют его промышленное лицо – металлургией, машиностроением – пока сложнее. Доступ на такие объекты обеспечить не просто, да и привычки работать с туристами у них нет. Для таких крупных предприятий в 2021 году Агентство стратегических инициатив по всей России запустило «Акселератор промышленного туризма». Урал в проекте оказался самым активным: уже не этапе подготовки заявка региона набрала максимальное количество баллов из 53 регионов. 10 заводов за время участия разработали 12 экскурсий, а точнее – 12 технологических карт экскурсий.

«Технологическая карта экскурсий – это регламент, который утверждается на предприятии. В нем прописывается маршрут группы – по каким производствам она пойдет, что людям можно показать. Указывается, где можно фотографировать, где на территории предприятия есть арт-объект или музей. На особо опасных предприятиях надо даже разметку на полу нанести и ходить строго по ней. Такая карта – это сценарий приема абсолютно любых групп на предприятии. Не обязательно туристических, но и бизнес-делегаций, групп, которые приезжают по программам профориентации и так далее, – рассказала «Новому Дню» куратор проекта «Акселератор промышленного туризма» в Свердловской области Ольга Юракова. – На мой взгляд, промышленный туризм как инструмент формирования такого сценария приема гостей нужен всем предприятиям, а вот туристы нужны не всем. Не все заводы настолько зрелищны, чтобы их включать в турпродукт, но иметь качественный презентационный маршрут, который раскроет все возможности – инвестиционные, экономические, профориентационные, имиджевые – не помешает любому предприятию». Именно поэтому основной KPI проекта «промтуризм» – это все же не рост турпотока, а повышение инвестиционной привлекательности и удержание населения на территориях локализации производства».

Но есть и заводы, готовые принимать туристов, им есть что показать. Например, «Уралхиммаш». В 2022 году ему исполняется 80 лет, и для всех желающих будут проводить экскурсии, правда, даты дней открытых дверей пока неизвестны. Зато известно, что посетителям расскажут, как от завода построился целый городской район Химмаш, покажут гигантское оборудование для нефтегазовой промышленности, изготавливаемое в цехах. «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме проводят экскурсии «К Ласточке в гнездо», где можно увидеть, как изготавливаются электровозы для московского метро, а также подвижной состав «Ласточек».

Но, конечно, вопрос доступа остается первостепенным при организации туров для посетителей. В отличие от похода в музей или поездки к загородным достопримечательностям, на завод нельзя прийти в любой удобный для вас день. Даже об организованных группах необходимо предупредить письменно – минимум за неделю для российских граждан и за две для иностранных.

«В перспективе заводы аккредитуют нескольких туроператоров, с которыми и будут работать. От них будет идти туристический трафик, но нельзя сказать, что он станет постоянным. Сейчас тоже на заводы делают туры, но под запрос. Например, у конкретного туроператора есть группа , которая едет из Москвы в Екатеринбург. Туристы будут несколько дней в Екатеринбурге. И кроме города, хотят увидеть промышленное производство. И оператор делает запрос на предприятия, которые уже разработали свои экскурсии», – говорит Ольга Юракова.

Групповые запросы на туры на завод поступают чаще всего от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Это бывают и семьи, и просто компании друзей. Чаще всего они выбирают предприятие в рамках екатеринбургской агломерации. Ехать на два дня в Нижний Тагил и Качканар пока готовы немногие. Хотя и там для туристов есть предложения.

«Например, ЕВРАЗ во время работы акселератора разработал двухдневный тур «Путь руды», во время которого участники могут посетить Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский ГОК. В Тагиле это работающая 24 часа в сутки домна № 7, а потом – спящая домна в экоиндустриальном парке горнозаводской цивилизации, одна из самых эффектных индустриальных панорам России с горы Лисьей. Это Качканар, который называют уральским БАМом, ведь город зарождался в тайге в 50-е годы и очень быстро строился. И, кстати, ЕВРАЗ – одно из предприятий, которое имеет большие планы на дальнейшее развитие промтуризма. Они даже в штат приняли соответствующего специалиста, будут заниматься приемом туристических групп».

В «Акселераторе промтуризма» участвовали также «Северский трубный завод», Первоуральский новотрубный завод, Свердловская железная дорога, «ВСМПО-Ависма» и так далее. Сейчас проект официально считается завершенным, но все предприятия продолжают консультироваться с АСИ по поводу развития темы и дальше. Более того – поступило уже более десяти заявок от других предприятий Свердловской области, которые тоже хотели бы разработать качественный сценарий приема гостей у себя на промплощадке. Правда, пока нет решения о проведении второго «Акселератора», но в Свердловской области проект получил органический рост в виде запросов новых предприятий, широкого общественного резонанса и выхода в шорт-лист престижной премии в области общественных связей «Серебряный лучник – Урал». Возможно, аналогичный проект смогут запустить не на федеральном, а на региональном уровне.

Добавим, что первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов (cоюз является коммуникационным партнером проекта) ранее говорил, что на организацию промтуризма предприятия, бывает, тратят больше денег, чем впоследствии получат прибыли от экскурсий. Но заводы готовы на такие затраты, поскольку промтуризм – это популяризация деятельности предприятий, повышение узнаваемости и лояльности, что в последствии может привлечь на заводы новые кадры (а с этим у многих проблемы), новых бизнес-партнеров.

P.S.: В открытой продаже сейчас есть только экскурсии на «Смак», но места в них заняты на полгода вперед. Хладокомбинат № 3 периодически объявляет набор групп на своих страницах в соцсетях. Уралхиммаш начнет экскурсии предположительно с февраля. На остальных предприятиях точных дат запуска продаж экскурсий для широкого круга людей пока не называют, заводы принимают только организованные группы по отдельным заявкам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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