Вице-губернатор с журналистами уйдет под землю

Свердловский вице-губернатор Дмитрий Ионин вместе с уральскими журналистами собирается уйти под землю в конце февраля. Чиновник, курирующий в резиденции сферу туризма, таким образом собирается помочь в продвижении проекта «Березовский рудник». Об этом он рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

«Перспективная тема – промышленный туризм, многие крупные холдинги, например, ЕВРАЗ и ТМК занимаются. Я в пятницу был в Заречном, директор Белоярской АЭС мне сказал, что они реактор начинают показывать людям, интересная же тема. [Экс-главред «Березовского рабочего» Сергей] Стуков в Березовском рудник развивает – погружение в золотые шахты. Встречное предложение – я приглашаю всех в шахту в конце февраля», – сказал он.«Новый День» в прошлом году побывал в шахте в Березовском и осмотрел подземный музей минералов. О том, что ждет туристов, можно прочитать тут.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»