«Привет от Хозяйки Медной горы»: журналистам показали первый подземный музей минералов (ФОТО)

В 2022 году в Березовском планируют открыть первый в мире подземный рудник. На глубине 18 метров посетители смогут увидеть редкие минералы в естественных условиях. Самый главный экспонат – первый открытый минерал в России. Его можно встретить только здесь или в Малайзии. Корреспондент «Нового Дня» побывал в подземелье будущего музея.

Снаружи

Находится рудник на окраине Березовского. Это целый комплекс месторождений. Здесь уже два с половиной века добывают золото. Обнаружил месторождение еще в ХVIII веке крепостной крестьянин Ерофей Марков. В шурфе, где будет музей, золото уже не добывают. На опушке, где стоит домик рабочих, построят двухэтажное здание музея с актовым залом и сувенирной лавкой.

Вниз пускают группами по шесть человек: «Больше людей мы водить не можем в соответствии с требованиями техники безопасности, только пять-шесть человек. Приедет автобус с 30 гостями – шестерых ведем, остальные могут изучать экспонаты в музее наверху», – говорит будущий директор музея Сергей Кропанцев.

Спуск

Спускаемся по вертикальной лестнице. Холодный металл, засохшая грязь, от ушибов спасает каска. Но посетители музея будут спускаться в шурф по обычной лестнице. «Как в метро будет: заходишь в музей, а из него по лестнице можно спуститься прямо в рудник», – рассказывают рабочие.

Рудник

Рабочие с помощью отбойного молотка пробурили тоннели на десятки метров. На стенах из горной породы переливаются вкрапления минералов. Самый распространенный – крокоит. По цвету он похож на шафран: сочетание красного, оранжевого и бурого.

(фото)

«Привет от Хозяйки Медной горы. Вот видите, здесь у нас необычные сочетания минералов встречаются. Где еще можно увидеть малахит вместе с крокоитом?» – говорит Сергей Кропанцев. Действительно, в некоторых жилах крокоит сочетается с другими минералами: малахитом, вокеленитом, брошантитом.

Подземная экспозиция расположится на 100 квадратных метрах. Минералы поместят под стекло, чтобы на них не оседала пыль. Пол рабочие забетонируют.

Музей планируют открыть в 2022 году, ориентировочно летом.

Березовский, Никита Кондрашин

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