На месте бывшего золотого прииска появится первый в мире подземный музей минералов (ФОТО)

Уже в 2022 году в Берёзовском может появиться первый в мире подземный музей минералов. Его планируется открыть после реконструкции шурфа по добыче крокоита, который был открыт 255 лет назад на Берёзовских золотых промыслах. Об этом сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ООО «Берёзовский рудник» Сергей Стуков.

Крокоит – это самый первый минерал, открытый в России. Находка из Берёзовских рудников, сделанная химиком Иоганном Готлибом Леманом, положила начало российской минералогии как науки.

В конце девяностых и начале нулевых легендарный шурф был в ужасном состоянии, «хитники» – нелегальные добытчики полезных ископаемых – взрывали и грабили его, а добытый крокоит продавали за огромные деньги по всему миру. Некоторые образцы оказались даже в музеях Лондона и Аляски. Но в 2008 году ситуация изменилась, на руднике появился новый хозяин – Фарит Набиуллин, именно тогда было принято решение выставить охрану, восстановить шурф и со временем открыть музей. Никакой добычи на шурфе сейчас не ведется.

По проекту на поверхности будет построено здание с несколькими залами. В первом посетителям расскажут об истории Берёзовского месторождения и крокоитового шурфа, во втором будут витрины с уральскими минералами. Оттуда гости смогут попасть в подземную часть музея. Подземная экспозиция расположится на 100 квадратных метрах с гротами, ответвлениями и наглядными табличками, витринами и увеличительными стёклами. В шурфе посетители увидят все жилы в естественном виде – старые и вновь открытые. По сути, все, что сейчас на глубине 15-20 метров, сделано вручную отбойным молотком и каелкой. В «Берёзовском руднике» отмечают, что крокоитовый шурф – один из старейших, жилы в нем относятся к временам легендарного старателя Ерофея Маркова – первооткрывателя российского золота.

В здании музея будут актовый зал и сувенирная лавка, а рядом с ним появится смотровая площадка, откуда открывается хороший вид на старинные выработки, шурфы, дудки, одну из них можно превратить в экспозицию – воссоздать дедовский шурф со старательской избушкой.

Добавим, пять лет назад во время разработки крокоитового шурфа геологи обнаружили четыре минерала – форнасит, эмбрейит, касседаннеит и вокеленит. Еще неизвестные образцы отправили на спецэкспертизу в Академию наук в Москву. Анализ показал, что это уникальные минералы, которых в мире еще никто не находил. Теперь в коллекции «Берёзовского рудника» 150 уникальных минералов, которые находили на Урале с середины XVIII века. Самые красивые образцы попадут в экспозицию нового музея.

Березовский, Елена Владимирова

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