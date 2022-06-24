«Есть потенциал для расширения», – глава Ростуризма про сплавы по Чусовой

Глава Ростуризма Зарина Догузова после вчерашнего тура по природным достопримечательностям Свердловской области дала свою оценку: «Есть потенциал для расширения».

«Начала рабочую поездку по Свердловской области со знакомства с проектами, планирующимися к реализации в туристическом кластере «Гора Белая». Здесь работает горнолыжный курорт, который в сезон уже посещает более 300 тыс. туристов! Курорт планируется активно развивать: появятся 37 горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, строительство 2500 номеров и др., а за счёт этого будет создано почти 1,5 тыс. новых рабочих мест! В проект вовлечены федеральные и региональные инвесторы, – рассказала глава Ростуризма в своем официальном телеграм-канале. – Планируется развивать и возможности для активного отдыха – уже сейчас за сезон 500 тыс. туристов проходит по сплавам по реке. На реке уже работает 2 туроператора, и здесь, безусловно, есть потенциал для расширения. Планируется развивать инфраструктуру причалов – делать их красивыми, современными, с местами для комфортного размещения, визит-центрами, туалетами. Здорово, что проект развивается именно во всесезонном формате и дает возможности для круглогодичного отдыха как для туристов, так и для местных жителей и гостей из соседних регионов».

В департаменте информполитики Свердловской области приводят другой комментарий Зарины Догузовой, в которой она называет Екатеринбург «очень продвинутым, динамично развивающимся, устремленным в будущее», а сплав по Чусовой – «готовым путешествием».

«Нам остается только обустроить его [сплав по Чусовой] необходимой инфраструктурой. Здесь многое уже сделано. Но мы, конечно, еще подработаем, чтобы путешествия по Чусовой были еще более комфортными и доступными для туристов», – пишет ДИП.

Жители Свердловской области в комментариях под постом Зарины Догузовой просят ее обратить внимание и на некоторые проблемы. В частности, на уничтожение природных памятников промпредприятиями. Также велосипедисты попросили у главы Ростуризма оборудовать самую длинную в мире туристическую велодорожку (а зимой – лыжную трассу) вдоль хребта Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Оренбург. Кроме того, Догузову приглашают на перевал Дятлова.

Напомним, глава Федерального агентства по туризму прибыла в Екатеринбург накануне утром. За день она успела побывать на промпредприятиях, посетить кластер «Гора Белая», поучаствовать в сплаве по Чусовой вместе с губернатором Евгением Куйвашевым. Ранее он общался с Зариной Догузовой на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. Там же было подписано соглашение с корпорацией «Туризм.рф», которая будет помогать с развитием свердловских кластеров «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/763108.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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