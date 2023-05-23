Эльмира Туканова: на глэмпинги для любителей сплавов по Чусовой в областном бюджете денег нет

Проекты благоустройства площадок на маршруте туристических сплавов по реке Чусовой пока не реализованы, и в областном бюджете денег на эти цели нет. Требуется поддержка федерального центра.

Об этом заявила сегодня на заседании заксо глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области Эльмира Туканова, отвечая на вопрос депутата Михаила Клименко. Клименко подчеркнул, что сплавы по Чусовой пользуются огромной популярностью не только у свердловчан, но и у жителей соседних регионов, и спросил, что делается для благоустройства этого маршрута.

Эльмира Туканова ответила, что проекты были готовы еще в июне прошлого года, когда на Урал приезжала глава Ростуризма Зарина Догузова. Два частных инвестора подали заявки на получение грантов из федерального бюджета. Заседание конкурсной комиссии состоится уже завтра, и если уральские участники пройдут конкурсный отбор, на берегах Чусовой появятся глэмпинги. «Надо подвести коммуникации к отдаленным участкам прибрежной зоны, на это необходимо финансирование, на проектно-сметные работы, реализацию. К сожалению, финансирования из областного бюджета у нас нет. Будем привлекать федеральные средства», – отметила Туканова.

Напомним, в июне прошлого года губернатор Евгений Куйвашев принимал в регионе главу Ростуризма Зарину Догузову и даже организовал ей сплав по Чусовой, где федеральную чиновницу сопровождал он сам и еще несколько высших должностных лиц региона. Догузова оценила потенциал Чусовой положительно, написав в своем тг-канале: «Планируется развивать и возможности для активного отдыха – уже сейчас за сезон 500 тыс. туристов проходит по сплавам по реке. На реке уже работает 2 туроператора, и здесь, безусловно, есть потенциал для расширения. Планируется развивать инфраструктуру причалов – делать их красивыми, современными, с местами для комфортного размещения, визит-центрами, туалетами. Здорово, что проект развивается именно во всесезонном формате и дает возможности для круглогодичного отдыха как для туристов, так и для местных жителей и гостей из соседних регионов».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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