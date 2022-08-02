Ростуризм даст Екатеринбургу 215 миллионов рублей: деньги пойдут на обустройство Плотинки к 300-летию, новые туалеты и турцентры

Екатеринбург в 2023 году получит от Ростуризма 215 миллионов рублей на создание туристического облика, единого архитектурного и дизайн-кода города. Как выяснил «Новый День» эти средства пойдут на апгрейд Плотинки, новые туристско-информационные центры, туалеты и вывески.

На конкурс проектов по обустройству туристических центров городов в Ростуризм было подано 85 заявок от 56 субъектов России. В кулуарах рассказывают, что битва за федеральные деньги была нешуточной: губернаторы и мэры лично звонили главе агентства Зарине Догузовой с просьбой обратить внимание на их проекты. От Свердловской области в конкурсе участвовали Екатеринбург и Ирбит, но последний не прошел отбор, набрав 19,1 балла из 22 минимально необходимых. А вот Екатеринбург с 24,6 баллами деньги из федерального бюджета получит в 2023 году. Всего субсидии на общую сумму 6 миллиардов рублей выделят 31 городу.

Документы на конкурс в Ростуризм готовили совместно представители власти, бизнес, урбанисты и горожане. Консолидатором стало муниципальное учреждение «Столица Урала». По словам его директора Ольги Юраковой, в пользу Екатеринбурга сыграла удачно выполненная заявочная книга, над которой поработали архбюро «Плотинка» и сообщество неравнодушных горожан и урбанистов «Открытый консорциум».

«Решения, которые мы предложили в заявочной книге, условно можно поделить на четыре части. Первая – это улучшение городской среды: внедрение дизайн-кода Екатеринбурга в городских пространствах. Второе – улучшение туристической инфраструктуры: установка большего количества туалетов, улучшение инклюзивной среды, увеличение туристических знаков навигации. Третье – обустройство сети туристско-информационных центров. В частности будет улучшена инфраструктура ТИЦ (туристско-информационного центра) в «Домне», мы хотим сделать его самостоятельным объектом показа для туристов. Планируем создать ТИЦы разных форматов – корнеры с печатной продукцией о Екатеринбурге в отелях, объектах показа, самостоятельные ТИЦы в некоторых районах, например на Уралмаше и на границе Европы-Азии. Четвертая часть – самая большая – посвящена подготовке Екатеринбурга к 300-летию», – рассказала «Новому Дню» Ольга Юракова.

В рамках подготовки Екатеринбурга к 300-летию планируются большие перемены на Плотинке – в той локации, от которой когда-то взял свое начало весь город. Сегодня туристы, оказываясь в Историческом сквере, не понимают, что здесь когда-то было.

«При подготовке заявочной книги мы проводили опросы среди экскурсоводов, туристов. По их словам, основная проблема Плотинки – ее пустота, она не наполнена объектами показа. Там сохранились здания, исторический ансамбль, но про них ничего не рассказывается. Мы хотим сделать город-крепость в миниатюре – антивандальную композицию, которая была бы доступна круглый год. Она бы объясняла туристам, что было на территории Плотинки 300 лет назад. Есть идея усилить зрелищность заводских механизмов, размещенных у музея, дополненной реальностью, чтобы при наведении смартфона люди могли посмотреть, как эти машины работали когда-то. Нужно восстанавливать утраченные индустриальные смыслы», – говорит Ольга Юракова.

При этом кардинально в Историческом сквере менять ничего не будут. Где-то добавят акцентную подсветку, где-то поставят малые архитектурные формы. Конкретных утвержденных проектов еще нет.

Освоить 215 миллионов рублей Екатеринбург должен будет в 2023-2024 годах. Скорее всего, в первую очередь займутся как раз преображением Плотинки к 300-летию. Итогом реализации проекта в целом должен стать рост турпотока в Екатеринбург и дозагрузка отелей в выходные и праздничные дни.

Напомним, в конце июня в Екатеринбурге побывала глава Ростуризма Зарина Догузова. Для чиновницы устроили экскурсию по городу с посещением галерей, фестиваля «Ночь музыки». Кроме того, руководитель федерального агентства по туризму сплавилась по Чусовой, побывала в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»