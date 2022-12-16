Глава департамента по туризму Свердловской области рассказала, когда ждут 600 миллионов от Ростуризма

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова рассказала, когда регион получит почти 600 миллионов рублей от Ростуризма, ныне расформированного.

«Вопрос [получения денег по конкурсам Ростуризма] актуальный и для нас самих, и для всех регионов России. Могу сказать, что Минэкономразвития, которому переходит управление туризмом в России, уверило нас в том, что в 2023 году все обязательства перед регионами по нацпроекту будут выполнены, – ответила Эльмира Туканова на вопрос «Нового Дня» сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Мы точно знаем, что окончательно полномочия и все проекты будут переданы Ростуризмом [в Минэкономразвития] до 15 марта. Не только Свердловская область, но все регионы России – мы все ждем, когда с нами будут заключены соглашения на реализацию проектов в рамках тех конкурсов, в которых мы принимали участие. Думаю, что обязательства будут исполнены. Предпосылок к тому, что это будет только к концу 2023 года, у нас нет».

Как ранее писал «Новый День», после расформирования Ростуризма перспектива получения выигранных на конкурсах денег до сих пор неясна. Когда федеральное агентство прекратило существование, средства, запланированные на финансирование госпрограммы «Развитие туризма» – свыше 27 миллиардов рублей – были заморожены в резервном фонде правительства. И в текущей версии бюджета по всем строкам субсидирования регионов стоят нули.

Представители туротрасли опасаются, что субсидии до Свердловской области доведут лишь во второй половине 2023 года. Тогда освоить эти деньги многие не успеют, их придется вернуть в федеральный бюджет.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году должна была получить 331 миллион рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Еще 215 миллионов рублей субсидий в 2023-м должен был получить Екатеринбург на создание туристического облика, единого архитектурного и дизайн-кода города. Предполагалось, что деньги удастся получить и освоить до августа – к празднованию 300-летия города. И, наконец, в третьем конкурсе победил фестиваль Ural Music Night, которому обещали 38 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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