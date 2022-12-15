«В бюджете на туризм – по нулям»: Свердловская область может не получить 600 миллионов после расформирования Ростуризма

Представители туриндустрии Екатеринбурга и Свердловской области до сих пор не знают, получит ли регион деньги, которые выиграл на конкурсах Ростуризма. В общей сумме – почти 600 миллионов рублей на развитие дизайн-кода города, инфраструктурных проектов в области и фестиваль Ural Music Night. На текущий момент в федеральном бюджете на эти цели заложены нули, а деньги Ростуризма аккумулированы в резервном фонде.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году должна была получить 331 миллион рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Еще 215 миллионов рублей субсидий в 2023-м должен был получить Екатеринбург на создание туристического облика, единого архитектурного и дизайн-кода города. Предполагалось, что деньги удастся получить и освоить до августа – к празднованию 300-летия города. И, наконец, в третьем конкурсе победил фестиваль Ural Music Night, которому обещали 38 миллионов рублей.

Итого – регион ожидал почти 600 миллионов, которые могли бы в разы ускорить развитие туристической инфраструктуры. Однако после расформирования Ростуризма перспектива получения денег до сих пор неясна, рассказал «Новому Дню» источник в туротрасли региона. Когда федеральное агентство прекратило существование, средства, запланированные на финансирование госпрограммы «Развитие туризма» – свыше 27 миллиардов рублей – были заморожены в резервном фонде правительства. И в текущей версии бюджета по всем строкам субсидирования регионов стоят нули.

«Единственное заявление, которое мы слышали в ноябре от Минэкономразвития (преемник Ростуризма), – что все обязательства по ранее проведенным конкурсам будут выполнены. Больше никаких разъяснений. Но официально расформирование Ростуризма продлится до марта 2023 года, только после этого полномочия перейдут к министерству. Затем начнется корректировка бюджета, чтобы распределить средства из резервного фонда сообразно статьям. На это могут уйти месяцы, – рассказал источник, знакомый с ситуацией. – В нормативно-правовых документах конкурсов Ростуризма был только один срок: деньги должны быть доведены до получателей в регионах в течение 2023 года. Это могут сделать хоть в сентябре, хоть в декабре. И если до конца 2023 года получатели субсидию не успеют освоить, то деньги придется вернуть в федеральный бюджет. Понятно, что если деньги придут за месяц до конца года, освоить их никто не успеет».

«Новый День» направил запрос о судьбе средств Ростуризма в департамент информполитики губернатора Свердловской области. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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