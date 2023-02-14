600 миллионов Ростуризма все-таки поступят в Свердловскую область

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении грантов почти на 600 миллионов рублей Екатеринбургу и Свердловской области на реализацию проектов в сфере туризма. Эти деньги регион в свое время выиграл в конкурсах Ростуризма, но после расформирования ведомства туротрасль опасалась, что средства не дойдут до получателей.

«Гранты из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив в сфере туризма, а также программы по проектированию туристского центра Екатеринбурга поступят в бюджет Свердловской области в 2023 году. Распоряжения о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В общей сложности регион получит 589,7 миллиона рублей. Поддержка отрасли осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году должна получить 331 миллион рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Из них 144 миллиона рублей должны пойти на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На организацию кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку маршрутов и создание навигации. Деньги получат бизнесмены, но, по условиям, предприниматель должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств.

Еще 215 миллионов рублей субсидий в 2023-м должен получить Екатеринбург на создание туристического облика, единого архитектурного и дизайн-кода города. Предполагалось, что деньги удастся получить и освоить до августа – к празднованию 300-летия города.

Ранее из федерального бюджета обещали выделить 38 миллионов рублей на фестиваль Ural Music Night.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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