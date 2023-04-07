Между свердловскими предпринимателями в сфере туризма поделят 332 миллиона рублей: стартует конкурс заявок

Департамент по развитию туризма Свердловской области с 11 апреля объявит прием заявок от предпринимателей, которые хотят получить федеральные гранты на развитие инфраструктуры. Всего между бизнесменами поделят 332 миллиона рублей, которые в 2022 году регион выиграл в конкурсе Ростуризма.

«С 11 апреля старт прием заявок от предпринимателей на создание туристической инфраструктуры. Конкурс будет идти до 11 мая. Заявки может подавать каждый предприниматель, который строит инфраструктуру туризма: кемпинги, глэмпинги, круглогодичные бассейны, обустраивает пляжи, создает навигацию, мобильные путеводители и так далее. Извещение опубликовано. Всего мы рассчитываем профинансировать более 70 проектов, из федерального бюджета на эти цели будет выделено почти 332 миллиона рублей. Дополнительную информацию можно получить на нашем ресурсе. Конкурсная документация опубликована на сайте. Есть весомое ограничение: предприниматели должны вести деятельность на территории Свердловской области. Реализовать проекты они должны будут уже в этом году», – рассказала в «ТАСС-Урал» директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году должна получить более 331 миллион рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Из них 144 миллиона рублей должны пойти на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На организацию кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку маршрутов и создание навигации. Деньги получат бизнесмены, но, по условиям, предприниматель должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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