На 330 миллионов рублей «от Ростуризма» предприниматели подали 50 заявок: победителей объявят в конце мая

На сегодняшний день в департамент по развитию туризма Свердловской области поступило около 50 заявок от предпринимателей, которые хотят получить миллионные гранты из федерального бюджета на строительство инфраструктуры. Еще около 30 заявок, скорее всего, зарегистрируют после праздников. Победителей конкурса, которые получат деньги, объявят в конце мая. Если бизнесмены не успеют реализовать проекты до конца 2023 года, деньги придется вернуть.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году получила (от Минэкономразвития, ставшего преемником Ростуризма) более 331 миллиона рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Из них 144 миллиона рублей пойдут на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На организацию кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку маршрутов и создание навигации.

С 11 апреля в Свердловской области проходит конкурс среди предпринимателей, претендующих на гранты. По условиям, бизнесмен должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств, а также успеть с реализацией проекта строго до конца 2023 года. Всего подано 50 заявок.

«Сбор заявок продолжится до 11 мая. На сегодняшний день получили более 50 заявок. Судя по записи, которая есть на оставшиеся рабочие дни, мы видим, что порядка 30 заявок еще поступит.

Это очень высокий показатель. Понимаем, что предстоит большая работа по отбору. Будет работать комиссия, надеемся, к началу июня всем заявившимся в соответствии с требованиями мы предоставим средства на строительство объектов, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. – География широкая – много проектов не только вокруг Екатеринбурга, но и в Нижнем Тагиле, Верхотурье, Северном управленческом округе».

Подробности заявок пока не раскрываются. Но известно, что за счет федеральных грантов в Свердловской области планируют построить порядка 20 объектов (глэмпингов, кемпингов) на популярных туристических маршрутах, в том числе вдоль рек. Также с привлечением федеральных средств в Ивдельском округе может появиться визит-центр для туристов, которые собираются на перевал Дятлова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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