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Понедельник, 15 мая 2023, 12:57 мск

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На 332 миллиона рублей «от Ростуризма» претендует 151 проект

Предприниматели Свердловской области подали 151 заявку на получение федеральных грантов Ростуризма на общую сумму 332 миллиона рублей. Получателей объявят в конце мая. Победители получат на реализацию своих идей в области туризма от 3 до 10 миллионов рублей.

Больше всего заявок (64) подано на создание модульных конструкций, на втором месте по количеству заявок (26) – развитие пляжей и прибрежных территорий. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, до конца года в регионе появится несколько десятков новых домиков для отдыха. По условиям, бизнесмен должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств, а также успеть с реализацией проекта строго до конца 2023 года. В противном случае деньги придется вернуть в бюджет.

Напомним, в 2022 году Свердловская область победила в конкурсе Ростуризма, и в 2023 году получила (от Минэкономразвития, ставшего преемником Ростуризма) более 331 миллиона рублей в виде грантов для бизнесменов, готовых вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Из них 144 миллиона рублей пойдут на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На организацию кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку маршрутов и создание навигации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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