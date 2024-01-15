На строительство загородных отелей и бассейнов Свердловской области выделят еще 590 миллионов рублей

Свердловской области дадут еще 590 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Из них 372 миллиона получат бизнесмены на строительство 10 отелей и глэмпингов на 200 мест, а остальные средства направят на строительство круглогодичных бассейнов, создание новых маршрутов, поддержку событий и так далее.

«В конце 2023 года мы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подписали соглашение с Министерством экономического развития РФ о предоставлении субсидии в размере 372 миллиона рублей на строительство десяти новых объектов размещения в Свердловской области. Это будет порядка 200 номеров дополнительно к тем, которые уже есть. Эти объекты будут достаточно популярными, потому что изначально создаются в местах, популярных у туристов, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. – Еще 218 миллионов рублей мы дополнительно привлекли в конце 2023 года на создание инфраструктуры – бассейны, туристические маршруты, система навигации, на поддержку событийных проектов и на создание туркода центра Екатеринбурга».

Как и в прошлом году, средства будут выделяться предпринимателям, которые готовы вложить собственные средства в строительство объектов и закончить работы до конца 2024 года. Конкурс по отбору инвесторов проведут уже в феврале.

Напомним, в 2023 году Свердловская область получила 332 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство отелей и развитие инфраструктуры, еще 215 миллионов тогда выделили Екатеринбургу на развитие туркода центра города. По словам Эльмиры Тукановой, за прошлый год было построено 20 новых объектов размещения на 100 мест. Это глэмпинг проекта «Мариинские избы», глэмпинг в Верхней Сысерти, экодома «Уральская пчелка» в Кадниково, домики на Чусовой на территории базы «Ключ-камень» и так далее. Кроме того, в январе завершаются последние работы для запуска шести новых круглогодичных бассейнов, которые были построены с помощью тех же субсидий. Они будут работать в Арамили, Верхотурье, Сысерти.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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