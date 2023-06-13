В мэрии рассказали на что потратят 215 миллионов, полученных на турцентр. И это не только туалеты

215 миллионов рублей, которые Екатеринбург выиграл в конкурсе Ростуризма, потратят в общей сложности на 40 разных мероприятий и объектов. На Плотинке разместят бронзовый макет завода, а для экспозиции механизмов создадут приложение дополненной реальности. В центре обновят навигацию и установят контейнеры для раздельного сбора мусора. На что еще потратят деньги, читайте ниже.

Как ранее писал «Новый День», 215 миллионов Екатеринбург выиграл в конкурсе, организованном в 2022 году Ростуризмом (ныне расформированным). Деньги будут направлены на обустройство туристического центра города, а также на создание комфортной среды.

Арт-объекты и подсветка зданий

Проект сконцентрирован в историческом центре города Екатеринбурга, поэтому много обновлений ждет центральные дома и улицы, а также Исторический сквер. Так, будет сделана подсветка пяти зданий, объектов культурного наследия, а также водосброса Плотины городского пруда и деревьев.

В Историческом сквере установят макет завода-крепости за 8 миллионов рублей. Он будет выполнен из бронзы. Как пояснили в мэрии Екатеринбурга, запрос на такой объект существует давно, и прежде всего от туристического сообщества. Потому что сейчас в Историческом сквере можно только рассказать, но не показать, с чего начинался город и как он выглядел в XVIII веке. Благодаря макету, работа над которым ведется совместно с историками, это станет возможным. Кроме того, канализационные люки на Плотинке заменят. Новые будут сделаны в виде монет Екатеринбургского монетного двора. Это тоже позволит наглядно показать историю города.

Отдельный блок преобразований – арт-объекты и инсталляции, проекты в сфере дополненной реальности и мэппинга. В частности, в этом году создадут приложение дополненной реальности для открытой экспозиции механизмов в Историческом сквере. Сейчас многие не знают, что за огромные металлические машины стоят на Плотинке. В приложении можно будет узнать о них и посмотреть, как они работали и где применялись.

Еще один арт-объект появится на Плотинке в переходе под проспектом Ленина. Рядом с портретом Цоя там создадут арт-объект, посвященный Свердловскому рок-клуб и уральскому року. За 8 миллионов рублей художники выполнят некую стрит-арт-работу, которую дополнят световые инсталляции – цитаты из хитов уральских рокеров. Чтобы пропиарить новый объект, в переходе будут устраивать концерты.

Туалеты, урны и скамейки

За 24 миллиона рублей мэрия закупит восемь туалетных модулей, которые появятся в популярных у горожан местах уже к 17 июля. Их поставят в Историческом сквере, на перекрестке Малышева – Горького, у дома на Ленина, 33, на Октябрьской площади, в сквере на Дзержинского, на перекрестке Максима Горького – Первомайской, а также рядом с домами на улицах Горького, 4, и Карла Маркса, 2а.

Кроме того, в рамках проекта будут приобретены урны раздельного сбора, а еще новая городская мебель (скамейки и прочее). В центре сделают новые велопарковки, парковочные столбики.

Навигация и таблички

Отдельно будет создаваться навигация в туристическом центре Екатеринбурга. До конца года планируется установить 140 новых навигационных конструкций. Это стелы с картами-схемами города, информационные стойки рядом с объектами культурного наследия, столбы с указателями. На части зданий, в том числе исторических, будут заменены адресные таблички. Все вместе это должно привести к некоему единообразию в организации пространства туристического центра.

«Сейчас проект находится на стадии реализации, идут закупочные процедуры, вместе с подрядчиками дорабатываются концептуальные решения. Ряд мероприятий должны были пройти государственную экспертизу, в частности, по обустройству архитектурно-художественного освещения фасадов объектов культурного наследия. Постепенно мы будем рассказывать о каждом мероприятии и, конечно, показывать все, что создается», – рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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