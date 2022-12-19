Зачем туристы едут в Екатеринбург на Новый год и как изменится туринфраструктура к 300-летию Интервью с директором МКУ «Столица Урала» Ольгой Юраковой

Какая экзотика привлекает туристов в Екатеринбург на Новый год? Почему сейчас не найти гидов? И что ждет город как туристскую дестинацию в год 300-летия – эти и другие вопросы «Новый День» обсудил в интервью с директором МКУ «Столица Урала» Ольгой Юраковой.

– Темой всего следующего года в Екатеринбурге будет 300-летие города. Естественно, многих волнует вопрос: как с точки зрения туристической инфраструктуры изменится город? Что будет сделано на 215 миллионов рублей, которые Екатеринбург выиграл на конкурсе Ростуризма? И будут ли они вообще получены?

– Если говорить о подготовке инфраструктуры в рамках муниципальной программы, здесь мы занимаемся подготовкой туристической навигации, установкой табличек с QR-кодами возле зданий – объектов культурного наследия, навигационных столбов и стел. В 2022 году мы порядка 20 таких объектов обновили, и туристическое сообщество очень благосклонно восприняло новый дизайн, который вписывается в городскую среду, в разработанный дизайн-код. В следующем году примерно такое же количество объектов установим и обновим. А если говорить про планы на освоение федеральной субсидии 215 миллионов рублей, то здесь перспективы туманны. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, который теперь курирует сферу туризма, кстати, наш земляк, в одном из первых интервью в новом качестве заверил, что все обязательства по мерам поддержки регионам, которые прошли отбор, будут выполнены. Но конкретных сроков нет.

– То есть подготовительная работа проделана зря? Мы не получим обещанного преображения улицы Вайнера, Плотинки и новых туалетов?

– Нет, работа в любом случае проведена не зря. Во-первых, впервые уточнили позиционирование Екатеринбурга. Не как границы Европы и Азии, а как некого сплава. И мне лично эта формулировка нравится больше, потому что это и сплав культур, и сплав кухонь, сплав – как твердый уральский характер, отсылка к нашим металлургическим корням. И в эту концепцию хорошо укладывается то, что туристско-информационный центр переехал в «Домну».

Новый ТИЦ в «Домне»

Кроме того, в рамках подготовки к конкурсу Ростуризма впервые определены границы туристического центра Екатеринбурга. Это важно, чтобы понять, где именно мы хотим улучшить инфраструктуру, где мы хотим увеличить время пребывания туриста, где хотим увеличить средний чек в ресторанах и объектах показа, где хотим увеличить посещаемость музеев и так далее. И всеми этими наработками, которые создавались для проекта «Туркод», мы уже пользуемся сейчас и будем пользоваться в дальнейшем.

И, конечно, мы надеемся, что 215 миллионов рублей все-таки будут выделены в течение 2023 года. На уровне муниципалитета мы продолжаем готовиться, чтобы в случае получения субсидии максимально быстро освоить средства, чтобы их не пришлось возвращать в федеральный бюджет (по условиям – если получатель не успевает освоить субсидию до конца 2023 года, деньги необходимо вернуть).

Например, мы завершаем разработку дизайн-проектов по переоснащению сети ТИЦ, это и стационарный в «Домне», и мобильные ТИЦ для авиа- и автотранспортировки, и информационные стойки для размещения в объектах показа и отелях большой номерной емкости.

Новый ТИЦ в «Домне»

– Где-то можно будет подробнее узнать обо всем, что делается к 300-летию?

– Вся информация о 300-летии будет аккумулироваться на сайте 300.екатеринбург.рф. Там собираем все проекты и направления подготовки к празднику: это и крупные инфраструктурные проекты, и событийная программа, и подарки Екатеринбургу от крупного бизнеса и меценатов, а также краеведческие проекты с интересными фактами и событиями об истории Екатеринбурга. Отдельным разделом станет блок «Туристам». Ресурс в завершающейся стадии разработки и начнет функционировать во второй половине декабря.

– Вы говорили о постоянной работе по улучшению навигации. А она вообще нужна туристам? Кто-то пользуется этими табличками с QR-кодами?

– Конечно, это как лицо города. Естественно, можно и в поисковиках получать информацию о каждом здании, культурном объекте. Но туристам удобнее, когда все здесь и сейчас. В Екатеринбург больше всего приезжают самостоятельные путешественники, которые спонтанно принимают решение лететь на Урал. Видят акцию от авиакомпании – билеты по 2000 рублей – покупают, и уже сидя в номере отеля в Екатеринбурге, строят какие-то планы. То есть приезжают в основном слабо подготовленные с точки зрения информации люди. И они готовы получать ее вот таким способом – через навигацию.

– А есть какой-то план продвижения Екатеринбурга как дестинации? На мой взгляд, выставки в последние годы немного утратили смысл с точки зрения выхода напрямую на туриста.

– Я считаю, что выставки должны переформатироваться, но они нужны. Есть выражение «если тебя нет в интернете, значит тебя нет». С выставками то же самое: если тебя нет на крупных отраслевых выставках, значит, тебя нет как дестинации. Это важный элемент позиционирования региона в федеральной повестке. Если ваш стенд посещают руководители отраслевых ведомств, они как бы говорят: на ваш регион делают ставку, вы в круге интересов отрасли.

Но и реальные бронирования на выставках до сих пор есть. Например, на MITT в Москве на стенде Екатеринбурга были реальные туристы, которые после выставки сделали бронирования туров в Екатеринбург, были соэкспоненты-туроператоры, которые заключали агентские соглашения. На выставках до сих пор много качественных посетителей – турагентов, туроператоров из разных регионов России, которые целево ищут партнеров.

Но нельзя не отметить, что происходит укрупнение выставок. Раньше отраслевые туристические выставки проводились в каждом городе, регионе. Сейчас, в период распространения информации, появления онлайн-форматов, конечно, у турагентов нет необходимости стоять в очереди за бумажными каталогами. Поэтому многие выставки ушли в формат деловой программы. Целевая аудитория из туротрасли едет уже на конкретных спикеров, на контент. Экспозиционная часть стала как бы спутниковой, пиар-элементом, шоу. Всего в 2022-м сотрудники «Столицы Урала» провели презентации туристских возможностей Екатеринбурга более чем на 40 отраслевых мероприятиях и выставках. На 6 выставках и форумах были организованы презентационные стенды Екатеринбурга. Только на одном фестивале Русского географического общества «География», который проходил в августе этого года в Москве, в парке «Зарядье», количество консультаций нашего выездного туристско-информационного центра составило более полутора тысяч.

– Но, наверное, и кроме выставок есть какие-то способы продвигаться?

– На конечного туриста есть реклама на транспорте. У нас очень тесное сотрудничество с Российскими железными дорогами. Информация о турвозможностях Екатеринбурга и видеоматериалы регулярно передаются в центральную дирекцию для размещения на железнодорожных круизах. Также в этом году у нас был интересный опыт проведения презентации Екатеринбурга во время трансфера в рельсовом автобусе «Орлан» по маршруту Екатеринбург – «Оленьи ручьи».

Кроме того, мы регулярно делаем партнерские проекты по продвижению города, без нагрузки на бюджет. Например, в 2022 году прошли недели Урала на онлайн-платформе одного из крупнейших туроператоров «Алеан», а на выставке «Российский промышленник» – презентация возможностей промышленного туризма и мощи уральских заводов. Проходили вебинары в рамках мероприятий АНО «Россия – страна возможностей», также сразу несколько презентаций проведены на очень качественную подготовленную аудиторию Русского географического общества.

– Меняется ли как-то представление о том, что Екатеринбург – город делового туризма?

– Да. Сегодня я бы уже не сказала, что у нас деловой туризм преобладает. Сильно приросла доля путешественников с собственно туристическими целями. Об этом говорит и количество сюжетов про Екатеринбург у популярных блогеров, и возросшее количество тревел-шоу, которые приезжают к нам. Эмпирически вы сами можете это заметить: попробуйте летом или вот сейчас, на новогодние каникулы, найти свободного гида или билет в театр. Это сделать крайне сложно.

Хотя, конечно, загрузка отелей в будние дни по-прежнему чуть выше, чем в выходные. Но гостиницы активно переформатируются на семейные тарифы, делают спецпредложения выходного дня для туристов. Но только по загрузке отелей я бы не судила, потому что самостоятельные туристы часто делают выбор в пользу более дешевого посуточного жилья.

– Тем не менее, делового туризма у нас по-прежнему много. Нет ли опасений, что в связи с текущей геополитической ситуацией и сокращением международных контактов загрузка отелей (особенно 4-5*) в перспективе может сократиться? Так или иначе, наверное, деловой туризм тоже каким-то образом может пострадать?

– Коллеги, конечно, отмечают снижение ивент-активности, но все флагманские мероприятия показывают рост по посетителям, а это и рост мультипликативного эффекта для экономики региона.

– Кстати, про новогодние даты. Какая загрузка отелей на этот период? Кто поедет в Екатеринбург?

– По последним данным оперштаба, всего в Свердловской области на новогодние даты занято порядка 80% номерного фонда. Ожидаем, что в область приедут 200 тысяч туристов, из них минимум 60-70% – точно с посещением Екатеринбурга. Чем Екатеринбург в Новый год может отличиться от своих конкурентов, других городов-миллионников? Мы гарантированно предлагаем снег, у нас не будет слякоти и тумана. Это без шуток. Запрос на снежный город, новогоднее настроение у туристов есть. Для людей из теплых регионов России наш мороз – это экзотика. И они готовы его потерпеть, чтобы полностью погрузиться в классический Новый год с морозцем и снежными елями.

Ну и наконец, Екатеринбург входит в топ многочисленных рейтингов туристических агрегаторов. Так из последнего, например, Екатеринбург назван одним из самых атмосферных городов на новогодние праздники, и трудно с этим не согласиться. В этом году в конкурсе на новогоднее оформление Екатеринбурга, которое проводит администрация города, впервые введена номинация «Объект туриндустрии», мы сопровождаем заявки от отрасли на этот конкурс и то, какие нарядные объекты подаются, дает повод завидовать нашим туристам, которые проведут новогодние каникулы в этой красоте.



Муниципальное казенное учреждение «Столица Урала» – подведомственное учреждение администрации Екатеринбурга с полномочиями по развитию внутреннего и въездного туризма. Занимается реализацией муниципальной программы «Екатеринбург – столичный год» в части организации мероприятий по продвижению туристских и MICE-возможностей на региональном, всероссийском и международном уровнях, установки знаков туристкой навигации, проведения информационных туров, обеспечения работы туристской информационной службы Екатеринбурга.

Фото предоставвлены Ольгой Юраковой

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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