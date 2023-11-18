300-летний Екатеринбург отправил послание в будущее (ФОТО)

В честь исторического 300-летия Екатеринбурга сегодня на Плотинке заложили новую капсулу времени – на 50 лет. Несмотря на морозную погоду, на церемонию собралось несколько сотен горожан. Многие пришли с маленькими детьми. «Это все для них, для будущего поколения», – сказал мужчина с дочкой на плечах. В толпе даже был Дед Мороз, который тоже отмечает сегодня день рождения.

Перед закладкой капсулы глава Екатеринбурга Алексей Орлов зачитал длинное обращение к горожанам 2073 года. Начиналось оно так: «Обращаемся к вам с теплотой и надеждой на то, что это послание дойдет до вас, живущих в мире, о котором мы мечтали, и к которому стремились. Мы верим, что Екатеринбург будущего сохранил свой кипучий, бурный характер. Нам сложно предсказать, как выглядят в ваши дни наши заводы-гиганты и высотные здания-рекордсмены, продолжает ли город оставаться значимым транспортным узлом, культурным центром, промышленным сердцем России. Но мы верим, что Екатеринбург по-прежнему является местом силы русской цивилизации и сохраняет высокое звание опорного края державы, что он бережно храним жителями, которым мы передаем наш любимый город для высоких свершений и счастливой жизни».

Историк Константин Бугров напомнил, что первую капсулу времени заложили в честь 250-летия Свердловска. «Тогда город переживал великую трансформацию. Он становился не только административным центом и индустриальным гигантом, но и городом, где удобно и комфортно жить. Я думаю, что мы справились с программой 50-летия, которую намечали те, кто закладывал капсулу в 1973 году. Нам есть что гордиться. Новая капсула отражает новый исторический момент. Здесь собралось много молодых людей и детей. Именно они будут писать новую программу развития – город большой скорости, цифровой город, умный город. И через 50 лет, когда они поднимут капсулу, я надеюсь, они вспомнят 2023 год как важную веху в истории города», – заявил ученый.

После официальных речей контейнер с посланием в будущее опустили в ту же самую шахту на Плотинке, откуда в августе извлекли советскую капсулу времени. Затем под аплодисменты рабочие опустили специально изготовленный люк. Колодец забетонируют чуть позже.

Как сообщал «Новый День», для капсулы времени использовали прежний контейнер из нержавеющей стали, изготовленный на заводе «Уралхиммаш». Газовый ресивер полвека пролежал в земле и отлично сохранился. В него положили 28 предметов, которые характеризуют современный Екатеринбург. Например, среди них есть смартфон, медицинская маска как символ пандемии-2020, кофейный стаканчик, жесткий диск с фото и видео города, семена и земля, городской воздух и вода из Исети в металлических банках, афиши празднования 300-летия Екатеринбурга и многое другое. Список содержимого капсулы был составлен с учетом пожеланий горожан.

Капсулу времени вскроют в 2073 году, когда город будет праздновать 350-летие.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»