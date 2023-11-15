российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 ноября 2023, 13:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге выберут главную маму (ФОТО)

Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге в выходные пройдет финал конкурса «Главная мама», который приурочили в этом году к 300-летию города. Конкурс проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

В отличие от других конкурсов красоты, здесь выбирают не только по внешним данным – несколько месяцев участницы вместе со своими семьями погружались в жизнь пациентов паллиативного центра и хосписа, сдавали кровь, работали в социальных столовых и помогали тем, кому требуется поддержка.

В субботу на сцену ЦК «Урал» выйдут 50 участниц и 98 их детей. Зрителей ждут семейные выступления, танцевальные и сценические показы. Победительница будет удостоена короны из серебра, украшенной топазами.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. 99 лет назад он стал Свердловском / 300 фактов о Екатеринбурге: старейшему дендропарку города – более 90 лет / 300 фактов о Екатеринбурге. Берлинские мишки на улице Вайнера / 300 фактов о Екатеринбурге. Камень любви в центре города / 300 фактов о Екатеринбурге. Почему в городе поставили памятник «песняру» Мулявину / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь работает уникальный музей Высоцкого / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь жила первая леди Тайваня / 300 фактов о Екатеринбурге. Шестеро хоккеистов играли в НХЛ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, 300-летие Екатеринбурга,