В Екатеринбурге выберут главную маму (ФОТО)

В Екатеринбурге в выходные пройдет финал конкурса «Главная мама», который приурочили в этом году к 300-летию города. Конкурс проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

В отличие от других конкурсов красоты, здесь выбирают не только по внешним данным – несколько месяцев участницы вместе со своими семьями погружались в жизнь пациентов паллиативного центра и хосписа, сдавали кровь, работали в социальных столовых и помогали тем, кому требуется поддержка.

В субботу на сцену ЦК «Урал» выйдут 50 участниц и 98 их детей. Зрителей ждут семейные выступления, танцевальные и сценические показы. Победительница будет удостоена короны из серебра, украшенной топазами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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