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Пятница, 26 января 2024, 10:13 мск

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Молодежную капсулу времени заложат в Академическом

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге определились с местом и временем закладки молодежной капсулы времени: торжественная церемония состоится 14 марта в Академическом районе. Ее вскроют через 25 лет, в 2049 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участие в событии примут не только жители Екатеринбурга, но и представители иностранных делегаций – участников Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

На этой неделе волонтеры обсудили, что можно будет положить в новую капсулу. Среди вариантов – шлем для киберспорта, «Пушкинская карта», семейный альбом с фотографиями. Прием предложений по содержимому капсулы от всех желающих начнется 31 января на официальном сайте 300-летия Екатеринбурга.

Напомним, капсула размером 140 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в диаметре изготовлена из инновационного материала – сверхпрочного карбона. Ранее ее собирались заложить до конца юбилейного 2023 года.

В честь юбилея Екатеринбурга в ноябре уже заложили одну капсулу времени – историческую. Это газовый ресивер от завода «Уралхиммаш», пролежавший в земле 50 лет и прекрасно сохранившийся. В советский контейнер из нержавеющей стали положили новое послание горожан в будущее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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