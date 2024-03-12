В Академическом на этой неделе заложат свою капсулу времени – молодежную

Молодежную капсулу времени заложат в Академическом районе 14 марта. Идеи для ее наполнения собирали горожане. Например, среди прочего в капсуле будет мяч с подписями спортсменок волейбольного клуба «Уралочка».

Церемония закладки капсулы пройдет на площадке напротив Дворца дзюдо 14 марта в 18 часов. Помощь в обустройстве места и организации мероприятия оказал основатель Академического района – девелопер «Академический» (АО СЗ «РСГ-Академическое», входит в ГК «КОРТРОС»). На закладку капсулы приедет иностранная делегация участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в 2024 году в Екатеринбурге.

Идея закладки молодежной капсулы времени была предложена Советом активной молодежи при главе Екатеринбурга в конце 2023 года, мэр Алексей Орлов инициативу поддержал. Сбор предложений по наполнению был объявлен среди молодых людей города. В итоге выбрали самые креативные и яркие идеи. Например, уже известно, что в капсулу поместят мяч с подписями спортсменок волейбольного клуба «Уралочка».

Вскроют капсулу через 25 лет. Предполагается, что участники церемонии закладки будут также присутствовать при ее открытии в 2049 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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