Екатеринбургские отели получили в 2023 году рекордные доходы

Чиновники рассказали, сколько заработали отели на праздновании 300-летия Екатеринбурга. Максимальный пик туристического потока пришелся на август, когда в городе проходила фестивальная неделя. Всего за месяц Екатеринбург посетили 230 тысяч туристов.

Как сообщила директор областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, доход отелей за 2023 год составил более 12 миллиардов рублей, а объем платных услуг, оказанных населению, – более 21 миллиарда рублей. Это рекордные показатели в туристической отрасли Екатеринбурга.

При этом весь год средняя загрузка екатеринбургских отелей была 75-80%, что на 15% больше уровня 2022 года. Наплыв туристов наблюдался летом, особенно с конца июля. Накануне Дня города в Екатеринбурге загрузка отелей составила 98%, а цена на оставшиеся номера доходила до 50 тысяч рублей в сутки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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