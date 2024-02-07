российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 февраля 2024, 14:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбургские отели получили в 2023 году рекордные доходы

Чиновники рассказали, сколько заработали отели на праздновании 300-летия Екатеринбурга. Максимальный пик туристического потока пришелся на август, когда в городе проходила фестивальная неделя. Всего за месяц Екатеринбург посетили 230 тысяч туристов.

Как сообщила директор областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, доход отелей за 2023 год составил более 12 миллиардов рублей, а объем платных услуг, оказанных населению, – более 21 миллиарда рублей. Это рекордные показатели в туристической отрасли Екатеринбурга.

При этом весь год средняя загрузка екатеринбургских отелей была 75-80%, что на 15% больше уровня 2022 года. Наплыв туристов наблюдался летом, особенно с конца июля. Накануне Дня города в Екатеринбурге загрузка отелей составила 98%, а цена на оставшиеся номера доходила до 50 тысяч рублей в сутки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге отели заполнены на 98% накануне Дня города / В Екатеринбурге заканчиваются номера в отелях на праздничные даты, оставшиеся стоят до 50 тысяч в сутки

Метки / 300-летие Екатеринбурга

Молодежную капсулу времени заложат в Академическом / 300-летний Екатеринбург отправил послание в будущее (ФОТО, ВИДЕО) / 300 лет – 300 фактов. Портрет Екатеринбурга от редакции РИА «Новый День» / 300 фактов о Екатеринбурге. Первый День города / В мэрии Екатеринбурга решают, где заложить «молодежную» капсулу времени / 300 фактов о Екатеринбурге. Режиссера первого спектакля театра кукол расстреляли как врага народа / 300 фактов о Екатеринбурге. Музей Павла Бажова / В Екатеринбурге выберут главную маму (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Туризм, Экономика, 300-летие Екатеринбурга,