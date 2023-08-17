В Екатеринбурге отели заполнены на 98% накануне Дня города

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что празднование 300-летия Екатеринбурга вызывает интерес у туристов из других городов. По его словам, заполняемость отелей на 17 августа составила 98%.

«Как говорится, счет на табло. Поэтому я не соглашусь [с представителями туротрасли], что туристы не едут. Едут. Насчет рекламы мероприятий 300-летия Екатеринбурга не могу сказать, это компетенция мэрии города, но какая-то работа проводилась»», – сообщил Ионин на пресс-конференции.

Ранее «Новый День» писал, что загрузка екатеринбургских отелей в августе действительно высокая. Оставшиеся номера на праздничный уикенд стоят до 50 тысяч рублей в сутки. Но большого количества организованных групп туристов на юбилей города, скорее всего, не будет. Туроператоры не делали упор на 300-летие в продвижении туров выходного дня, так как список хедлайнеров и праздничных мероприятий в Екатеринбурге стал известен довольно поздно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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