В Екатеринбурге заканчиваются номера в отелях на праздничные даты, оставшиеся стоят до 50 тысяч в сутки

В отелях Екатеринбурга с каждым днем остается все меньше свободных номеров на 18-20 августа – выходные, когда город будет отмечать свое 300-летие. По официальным данным, загрузка гостиниц в августе приближается к 80%.

На сайтах бронирования еще в начале текущей недели можно было без проблем забронировать номера на две ночи с 18 по 20 августа. Мы проверяли на сайте «Островок» наличие в категории «отели (с присвоенной категорией звездности), меблированные комнаты», вариантов было много. Но сегодня на выбранные даты поисковик предлагает лишь 19 отелей из 1845 представленных на сайте агрегатора. Причем после 20 августа почти во всех отелях свободных номеров снова много.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что загрузка отелей в августе действительно высокая. Но пока есть данные только на первую неделю месяца: пятизвездочные отели были заполнены на 72%, четырех- – на 75%, трех- – на 76%, а отели 1-2* и хостелы – на 72%.

Сложнее всего сейчас будет поселиться с комфортом в центре Екатеринбурга. Из оставшихся вариантов есть отели «Онегин» 4* – от 14 тысяч рублей за двухместный стандарт за ночь, то есть 28 тысяч – за выходные. Отель «Московская горка» предлагает двухместный стандарт за 9900 рублей/сутки. Four Elements – 7500 рублей/сутки за номер «бизнес». В «Высоцком» 5* остались только сьюты за 24 000 рублей/сутки и вип-сьюты за 45 000 – 50 000 тысяч рублей в день. Hyatt 5* предлагает остановиться на День города в двухместном стандарте за 27 500 рублей/ночь. Итого: на проживание в отелях 4-5* в центре Екатеринбурга на праздничные выходные придется потратить от 15 до 100 тысяч рублей на двоих.

Источник в туристической отрасли Екатеринбурга рассказал, что каких-то организованных групп туристов из других городов на юбилее города скорее всего будет мало. Туроператоры не делали упор на 300-летие в продвижении туров выходного дня. Потому что полный список мероприятий и хэдлайнеров стал известен довольно поздно для планирования тематических программ. Скорее всего места в отелях забронированы для участников торжеств – а их много, а также самостоятельными туристами.

Добавим, что по прогнозу комитета по товарному рынку через месяц загрузка отелей будет составлять от 40 до 65% в зависимости от категории.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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