Свердловскую область за лето посетили более 1,5 миллиона туристов

В Свердловской области в этом году значительно вырос турпоток. С мая по конец августа в регион с туристическими целями приехало более полутора миллиона человек. Загрузка отелей стала рекордной за все время.

«Количество поездок с туристическими целями с мая по август составило 1,5 миллиона человек. Этому способствовало не только развитие отрасли в прошлые два года, но и целый ряд факторов, как например, очень широкий и плотный событийный ряд, который в Свердловской области отметили все. И юбилей Екатеринбурга, и такие мероприятия как «Иннопром», студенческие игры, события в муниципалитетах: в Верхотурье, Ирбите, Камышлове, Талице», – рассказала в «ТАСС-Урал» глава департамента развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Для сравнения: за весь 2019 году турпоток в Свердловскую область составил 1,6 миллиона человек, а в 2020-м пандемийном году он упал до 800 тысяч человек за весь год. В этом году туротрасль рассчитывает на 3 миллиона к концу декабря.

«Загрузка отелей летом доходила до 99% в пиковые даты («Иннопром», юбилей Екатеринбурга, университетские игры). В среднем загрузка с мая по август держалась от 75 до 90% – это очень высокий показатель, который дает нам информацию о том, что большое количество туристов приезжало из соседних регионов и регионов с прямой авиалогистикой. Для сравнения: в прошлом году загрузка с мая по август была не более 58%», – сообщила Эльмира Туканова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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