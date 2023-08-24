Екатеринбург вошел в десятку российских городов, где чаще всего бронировали отели этим летом

Количество бронирований отелей в Екатеринбурге этим летом выросло на 15% по сравнению с прошлогодним сезоном. По данным сервиса OneTwoTrip, на город пришлось 2,5% от всех заказов гостиниц по России. Таким образом, Екатеринбург занял пятое место в топ-10 популярных городов для путешествий внутри страны этим летом.

Выше только Москва (21,7% от числа отельных бронирований внутри России), Санкт-Петербург (16,9%), Сочи (5,7%) и Казань (доля – 3,4%). Также в топе – Нижний Новгород, Краснодар, Эсто-Садок (курорт близ Сочи), Ростов-на-Дону и Калининград. Всего же, по данным OneTwoTrip, на Россию пришлось 81,2% бронирований в отелях. Остальные 18,8% – на заграничные гостиницы.

Среди зарубежных городов у россиян были популярны Стамбул, Минск, Ереван, Дубай, Анталья, Тбилиси, Париж (2% от всех бронирований за рубежом), Рим (1,7%) и другие города.

Как ранее писал «Новый День», в выходные 300-летия Екатеринбурга отели города были заполнены на 98%. А в начале августа – на 72-76%. Это действительно довольно высокая загрузка даже для летнего сезона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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