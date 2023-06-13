К юбилею Екатеринбурга сделают подсветку пяти исторических зданий

В этом году для пяти исторических зданий в центре Екатеринбурга сделают подсветку. На эти цели потратят часть денег, которые город получил на развитие турцентра от Федерации.

«Речь идет о пяти объектах культурного наследия: госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление, ул. Воеводина, 5 (Екатеринбургский музей изобразительных искусств); здание первого городского театра, ул. Ленина, 43/ ул. К. Либкнехта, 15 («Колизей»); дом купца Н.А. Грачева, ул. Чернышевского, 2 (администрация Ленинского района); музей Метенкова, ул. Карла Либкнехта, 36 / ул. Первомайская, 20; дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамина-Сибиряк, ул. Толмачева, 41 (ул. Царская, 7). Помимо этого, есть мероприятия по архитектурной подсветке – в частности, водосброса Плотины городского пруда, а также по подсветке деревьев», – рассказали «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга.

Стоимость работ еще неизвестна, закупка не объявлена. На подсветку потратят часть денег из 215 миллионов рублей, которые Екатеринбург выиграл в прошлом году в конкурсе Ростуризма.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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