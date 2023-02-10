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Пятница, 10 февраля 2023, 12:06 мск

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Михаил Мишустин выделил 38 млн рублей на фестиваль Ural Music Night

Фестиваль «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) получит в 2023 году порядка 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение о направлении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в ДИПе.

В 2023 году фестиваль запланирован на 23 июня. В 2022 году 100 площадок Ural Music Night объединили 300 тысяч гостей, на них выступили 3 тысячи музыкантов.

Как уже сообщал «Новый День», в августе прошлого года Ростуризм опубликовал итоги очередного конкурса, победители которого получат деньги на продвижение событийных мероприятий в 2023 году. В протоколе не было указано, какое именно уральское мероприятие получило деньги. Но больше всего баллов от Свердловской области набрала заявка фестиваля Ural Music Night, поэтому наблюдатели сразу предположили, что деньги выделят на «Ночь музыки».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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