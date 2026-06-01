Станция «Площадь 1905 года» временно сменила название

Фото: телеграм-канал Ural Music Night

В екатеринбургском метрополитене появилась реклама фестиваля Ural Music Night. С сегодняшнего дня в поездах метро объявления станций, а также дежурные предупреждения для пассажиров озвучивает лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Станция «Площадь 1905 года» временно получила новое название «19.06». Именно в эту дату – 19 июня – в городе пройдет масштабный музыкальный фестиваль. На платформе станции открылась выставка-хроника фестиваля.

«В этом году коллаборация с Екатеринбургским метрополитеном получилась особенно символичной: метро отмечает 35-летие, а Ural Music Night пройдет уже в 12-й раз», – рассказали в соцсетях организаторы «Уральской ночи музыки».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Метки / Ural Music Night

