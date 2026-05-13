Партнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет крупный девелопер

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Организаторы ожидают, что в этом году в масштабном мероприятии примут участие около 4 тысяч музыкантов, будет задействовано порядка ста концертных площадок. Планируется, что общее количество посетителей составит от 400 до 500 тысяч человек.

Партнером фестиваля в этом году стала Группа компаний «КОРТРОС». В девелоперской компании считают важным поддерживать такие мероприятия, ведь они напрямую влияют на качество жизни горожан, на привлекательность города для туристов и инвестиционный климат региона.

«Это важное культурное событие, которое помогает городу развиваться, наполняя его новыми смыслами и энергией. Мы убеждены, что бизнесу важно поддерживать такие инициативы: именно культура формирует идентичность города, делает его живым, комфортным и притягательным для людей. Мы рады быть партнером фестиваля и вносить свой вклад в создание среды, где искусство доступно каждому», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Напомним, что выступления артистов проходят в парках, в скверах, на площадях. Вход на площадки фестиваля свободный.

ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге лице АО СЗ «РСГ-Академическое» реализует первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объекты социальной и спортивной инфраструктуры.

Екатеринбург, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

