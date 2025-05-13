На Уральской ночи музыки выступит группа «АК-47»

На фестивале «Уральская ночь музыки» 27 июня выступит хип-хоп группа из Березовского «АК-47». Организаторы напоминают, что коллектив уже стал классикой в своем жанре.

На какой именно площадке фестиваля выступит коллектив, пока не уточняется.

Как уже писал «Новый День», на фестивале «Уральская ночь музыки» выступят Вячеслав Малежик, башкирская группа Ay Yola и коллектив «Запрещенные барабанщики».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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