российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В «Ночь музыки» метро будет работать до 2:00

Екатеринбургский метрополитен продлит режим работы до 2:00 в день проведения фестиваля «Уральская ночь музыки». Об этом сообщает администрация подземки.

Фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 19 июня. Ожидается, что в масштабном празднике примут участие около 4 тысяч музыкантов, будет задействовано порядка 100 концертных площадок, а общее количество посетителей составит от 400 до 500 тысяч человек.

Программа фестиваля завершится около 3 часов утра традиционной акцией «Светает» на Октябрьской площади. Финальную песню «Луч солнца золотого» споет группа «Чайф».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Ural Music Night

Два православных храма станут площадками «Уральской ночи музыки» / На «Ночи музыки» выступит популярный ВИА 1970-х годов / Станция «Площадь 1905 года» временно сменила название / Партнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет крупный девелопер / Коллеги Горенбурга заявили, что «Уральская ночь музыки» в этом году состоится / Стали известны первые хедлайнеры «Уральской ночи музыки» / Фестиваль Ural Music Night экспортируют в китайские соцсети / На «Ночи музыки» запретят продажу алкоголя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Ural Music Night,