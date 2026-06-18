В «Ночь музыки» метро будет работать до 2:00

Екатеринбургский метрополитен продлит режим работы до 2:00 в день проведения фестиваля «Уральская ночь музыки». Об этом сообщает администрация подземки.

Фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 19 июня. Ожидается, что в масштабном празднике примут участие около 4 тысяч музыкантов, будет задействовано порядка 100 концертных площадок, а общее количество посетителей составит от 400 до 500 тысяч человек.

Программа фестиваля завершится около 3 часов утра традиционной акцией «Светает» на Октябрьской площади. Финальную песню «Луч солнца золотого» споет группа «Чайф».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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