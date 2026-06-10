Два православных храма станут площадками «Уральской ночи музыки»

19 июня в Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» будут работать две площадки, связанные с православными культурными пространствами: «Станция вольных почт» при храме святителя Иннокентия Московского на проспекте Ленина, 11а, и сцена Успенского собора на ВИЗе (ул. Кирова, 65).

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Станция вольных почт» – новое креативное пространство в центре Екатеринбурга. Здесь проходят художественные выставки, лекции, мастер-классы, дискуссии и встречи кружков (кино, книжные клубы, и молодежный фотокружок). На этой площадке выступит дуэт «Ничётакие». В его составе Александр – гармонь, Наталья – вокал. Музыканты исполняют русские народные песни, авторские произведения и композиции в рок-обработке. Также в программе – группа «Северный порог», появившаяся в Екатеринбурге в 2024 году. В творчестве коллектива сочетаются яркие мелодии, академические интонации и рок-драйв.

На второй площадке выступит концертная группа Успенского собора – вокально-инструментальный ансамбль профессиональных певцов и инструменталистов. Коллектив появился из нескольких творческих объединений сотрудников и прихожан собора и участвует в приходских и городских событиях. В программах группы звучит классическая духовная музыка, советская и российская эстрада, зарубежные произведения, джаз и рок, а также авторские стихи и песни. В составе группы акустические гитары, скрипка, клавиши, перкуссия и драм-установка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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