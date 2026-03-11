российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2026, 13:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Стали известны первые хедлайнеры «Уральской ночи музыки»

Директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург раскрыл тайну, кто выступит на акции «Светает» на Октябрьской площади. Знаменитую серенаду трубадура «Ночь пройдет, наступит утро ясное» исполнит группа «Чайф». По традиции этой песней фестиваль закрывает программу, а зрители используют маленькие зеркала, чтобы ловить солнечных зайчиков на рассвете.

На пресс-конференции Евгений Горенбург намекнул, что фестиваль пройдет в год 40-летия Свердловского рок-клуба, поэтому среди приглашенных звезд, кроме «Чайфа», могут быть другие участники той эпохи. «Есть слоны, которые стоят на этой черепахе (имеется в виду рок-клуб, – прим. ред.)», – отметил директор фестиваля.

Также в этом году на «Уральской ночи музыки» будет организован большой оркестровый марафон. Академическую музыку можно будет послушать в летнем театре в парке Маяковского. Как сообщила музыковед Эльвира Архангельская, на фестиваль приглашен скрипач Александр Тростянский, лауреат множества международных конкурсов. Он исполнит новое прочтение концерта «Времена года» Вивальди.

На площадке музея андеграунда будет организована сцена для молодых экспериментальных коллективов. Известно, что на площадке выступит певица Рушана, сообщила директор музея Ольга Комлева.

Напомним, фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 19 июня. Организаторы надеются, что посещаемость составит от 400 до 500 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Фестиваль Ural Music Night экспортируют в китайские соцсети

Метки / Ural Music Night

Фестиваль Ural Music Night экспортируют в китайские соцсети / На «Ночи музыки» запретят продажу алкоголя / Горожан предупредили о перебоях с мобильным интернетом и попросили не брать зонты-трости / Сергей Бобунец завершит фестиваль «Ночь музыки» / «Американ бой, я еду домой»: на «Ночи музыки» выступит новый проект создателя «Комбинации» / На Уральской ночи музыки выступит группа «АК-47» / «Запрещенные барабанщики» исполнят в Екатеринбурге малоизвестные военные песни / На Ural Music Night выступит башкирская группа Ay Yola

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Ural Music Night,