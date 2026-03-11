Стали известны первые хедлайнеры «Уральской ночи музыки»

Директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург раскрыл тайну, кто выступит на акции «Светает» на Октябрьской площади. Знаменитую серенаду трубадура «Ночь пройдет, наступит утро ясное» исполнит группа «Чайф». По традиции этой песней фестиваль закрывает программу, а зрители используют маленькие зеркала, чтобы ловить солнечных зайчиков на рассвете.

На пресс-конференции Евгений Горенбург намекнул, что фестиваль пройдет в год 40-летия Свердловского рок-клуба, поэтому среди приглашенных звезд, кроме «Чайфа», могут быть другие участники той эпохи. «Есть слоны, которые стоят на этой черепахе (имеется в виду рок-клуб, – прим. ред.)», – отметил директор фестиваля.

Также в этом году на «Уральской ночи музыки» будет организован большой оркестровый марафон. Академическую музыку можно будет послушать в летнем театре в парке Маяковского. Как сообщила музыковед Эльвира Архангельская, на фестиваль приглашен скрипач Александр Тростянский, лауреат множества международных конкурсов. Он исполнит новое прочтение концерта «Времена года» Вивальди.

На площадке музея андеграунда будет организована сцена для молодых экспериментальных коллективов. Известно, что на площадке выступит певица Рушана, сообщила директор музея Ольга Комлева.

Напомним, фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 19 июня. Организаторы надеются, что посещаемость составит от 400 до 500 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

