Фестиваль Ural Music Night экспортируют в китайские соцсети

Фестиваль «Уральская ночь музыки» состоится в Екатеринбурге 19 июня. Ожидается, что в масштабном мероприятии примут участие около 4 тысяч музыкантов, будет задействовано порядка ста концертных площадок, а общее количество посетителей составит от 400 до 500 тысяч человек. «Надеюсь, мы повторим прошлогодние показатели», – заявил на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург.

Команда фестиваля намерена организовать интернет-трансляцию «Уральской ночи музыки» для международной публики. «В прошлом году впервые была такая практика, трансляция фестиваля велась на английском и китайском языках. Она собрала более 1 миллиона просмотров, смотрели жители 24 стран мира. Был большой успех в китайских социальных сетях. В этом году планируем повторить опыт, так как уже есть аккаунты нашего региона в китайских соцсетях. Так мы продвигаем Урал как регион с богатой музыкальной культурой», – рассказала и. о. директора департамента по развитию туризма Свердловской области Татьяна Белик.

Она также отметила, что «Ночь музыки» вносит большой вклад в туристический поток в Екатеринбург. В июне, когда проходит фестиваль, спрос на бронирование гостиниц и покупку авиабилетов возрастает примерно на 20%.

Однако пока неизвестно, останется ли международное название фестиваля Ural Music Night в связи с новыми требованиями федерального закона «О защите русского языка». Евгений Горенбург заявил, что дирекция фестиваля проконсультируется по этому поводу с юристами. «Кроме как географического значения наше название мало что несет. Если же [русифицировать] будет обязательно, то будем называться «Уральская ночь музыки». Как и сейчас называемся», – отметил Горенбург.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

