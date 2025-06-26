Горожан предупредили о перебоях с мобильным интернетом и попросили не брать зонты-трости

В Екатеринбурге в пятницу усилят меры безопасности на время фестиваля «Ночь музыки». Как сообщает «Антитеррор Урал», у проходов к сценам установят рамки, некоторых людей будут досматривать, однако возможны и полные досмотры (то есть всех без исключения).

Отдельно прописали правила проноса негабаритных вещей – людей с большими сумками, с напитками в бутылках (даже в фабричной упаковке и запечатанных), а также с зонтиками-тростями не пропустят в зрительные зоны.

«Рекомендуем взять с собой только самое необходимое: дождевик вместо зонта и наличные деньги – возможны перебои с мобильной связью и безналичной оплатой», – сообщает «Антитеррор Урал».

Людей попросили быть спокойными и бдительными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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