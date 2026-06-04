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На «Ночи музыки» выступит популярный ВИА 1970-х годов

Хедлайнером одной из площадок фестиваля «Уральская ночь музыки» станет ВИА «Добры молодцы», ведущий свою историю с 1969 года.

Как сообщили организаторы фестиваля, ВИА выступит на сцене радио «Гордость» возле Окружного дома офицеров.

«Добры молодцы» исполнят старые советские хиты: «Люди встречаются», «Золотой рассвет», «Главное, ребята…», «Алешкина любовь», «Наташка», «Я еду к морю», «Кто тебе сказал» и многие другие.

На той же сцене сыграют группа «Лампасы» и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.

Как уже сообщал «Новый День», главным хедлайнером акции «Светает» на Октябрьской площади в этот раз станет группа «Чайф» – она исполнит знаменитую серенаду трубадура «Ночь пройдет, наступит утро ясное».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Ural Music Night

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