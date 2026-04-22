Коллеги Горенбурга заявили, что «Уральская ночь музыки» в этом году состоится

Команда продюсерского центра «Лад» заявила, что смерть их руководителя Евгения Горенбурга не означает отмены запланированных на это лето культурных мероприятий.

«В этом году все наши фестивали точно состоятся. Встречаемся с вами 19 июня на «Уральской ночи музыки», 21-23 августа – на «Красной строке», а 29 августа – на «Гикконе». Солнце обязательно взойдет, а шоу – продолжится», – говорится в телеграм-канале УНМ.

Как уже писал «Новый День», известный музыкант и продюсер Евгений Горенбург скончался сегодня на 67-м году жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

