На «Ночи музыки» запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге во время празднования фестиваля «Уральская ночь музыки» 27 июня не будут продавать алкоголь. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии города.

«Сухой закон» будет действовать:

• в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей Молодежи, с 14:30 до 23:00;

• в границах Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко, с 12:00 до 23:00;

• в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина, с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц Красноармейской – Малышева – Мамина-Сибиряка – проспекта Ленина, с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц 8 Марта – Малышева – Горького – проспекта Ленина, с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара, с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц Горького – Клары Цеткин – Царской – Толмачева – проспекта Ленина, с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц Декабристов – Степана Разина – Народной Воли – Розы Люксембург, с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц Дзержинского – Царской – Николая Никонова – переулка Красного (до дома № 13), с 16:00 до 23:00;

• в границах улиц Первомайской – Луначарского – Шарташской, с 16:00 до 23:00;

• в Базовом переулке, от улицы Яламова до улицы Машинной, с 15:00 до 23:00;

• в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей, с 15:00 до 23:00.

Также в день фестиваля запретят кататься на электросамокатах в границах улиц Челюскинцев – Маршала Жукова – Хохрякова – Малышева – Мамина Сибиряка – Шевченко – Николая Никонова с 20:00 27 июня до 02:00 28 июня.

Как ранее писал «Новый День», в пятницу в центре города усилят меры безопасности. У проходов к сценам установят рамки, некоторых людей будут досматривать. Также горожан предупредили о перебоях с мобильным интернетом и попросили не брать зонты-трости.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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