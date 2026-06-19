Во время «Ночи музыки» могут отключить интернет

Во время проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» может пропасть мобильный интернет. Как сообщил на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Илья Марков, такого рода решения будут принимать соответствующие органы для обеспечения безопасности людей. По словам чиновника, реалии жизни меняются, инструкции обновляются, с теми, кто будет обеспечивать безопасность на фестивале, проведен инструктаж.
Сегодня в Екатеринбурге проходит фестиваль «Уральская ночь музыки». Глава города Алексей Орлов подписал постановление о запрете продажи у площадок алкогольной продукции.
Сегодня перед зрителями выступят порядка 4 тысяч исполнителей разных жанров, таких как джаз, рок, классика, фолк, хип-хоп, поп, электроника, метал, инди.
Хедлайнерами музыкального праздника станут «Пицца», Юлия Савичева, «СмешBand», «Чайф», «Тима ищет свет», Сергей Бобунец, «Сова» и другие популярные исполнители.
Екатеринбург, Елена Васильева
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