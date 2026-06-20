Ночь музыки в Екатеринбурге посетило более 450 тысяч человек

В Екатеринбурге прошел 12-й фестиваль «Уральская Ночь музыки». По данным администрации города, площадки мероприятия (всего их было 110) посетило более 450 тысяч гостей из разных регионов страны. На сценах в разных локациях выступили 2500 музыкантов, представив все многообразие жанров – от рока и хип-хопа до фолка и академической музыки.

«Форум вновь подтвердил статус Екатеринбурга как культурной столицы России», – отмечают организаторы.

Центральной темой стало 40-летие Свердловского рок-клуба. Легендарные «Чайф», группа «Топ», «Запретные барабанщики» и другие коллективы выступили для многотысячной аудитории. Фестиваль также отразил современные тренды: женский хип-хоп, фолк-направление и национальные коллективы в Год единства народов России. Хедлайнерами вечера стали Юлия Савичева, группа «Пицца», Юлия Пересильд, NLO и другие исполнители.

Впервые фестиваль прошел без основателя и генерального продюсера Евгения Горенбурга. Организаторы почтили его память: на экранах главных сцен транслировалось видео, артисты исполнили его песни. Кульминацией стала традиционная акция «Светает» на Октябрьской площади: тысячи горожан вместе с группой «Чайф» спели «Луч солнца золотого».

Организаторы обеспечили доступную среду для маломобильных гостей и провели премьеру клипов на жестовом языке. Для тех, кто не смог приехать, работала онлайн-трансляция, отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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