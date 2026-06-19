Ночь музыки пройдет без алкоголя

Сегодня в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Уральская ночь музыки», в целях обеспечения безопасности мероприятия глава города Алексей Орлов подписал распоряжение о запрете на продажу алкоголя.

В уральской столице будет работать более 100 площадок, выступят порядка 4 тысяч исполнителей разных жанров, таких как джаз, рок, классика, фолк, хип-хоп, поп, электроника, метал, инди.

Хедлайнерами музыкального праздника станут «Пицца», Юлия Савичева, «СмешBand», «Чайф», «Тима ищет свет», Сергей Бобунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления стартуют уже после обеда.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в местах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя.

Спиртное не получится приобрести:

– с 12:00 до 23:00 – в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Мамина-Сибиряка – Шевченко, а также на улице Мамина-Сибиряка (от Шевченко до Первомайской) и на улице Свердлова (от Мельковской до Шевченко);

– с 15:00 до 23:00 – в границах улиц Дзержинского – Царской – Николая Никонова – переулка Красного – улиц Василия Еремина – Братьев Быковых – Челюскинцев – Олимпийской набережной.

С 16:00 зоны запрета продажи спиртных напитков организуют также в границах следующих улиц:

– 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина;

– Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей Молодежи;

– Карла Либкнехта – Николая Никонова – Царской – Дзержинского – Пролетарской – Первомайской – Толмачева – проспекта Ленина, а также на улице Карла Либкнехта (от Первомайской до проспекта Ленина);

– Азина – Свердлова – Челюскинцев – Вокзальной – Героев России;

– Мельникова – Репина – Верх-Исетского бульвара – Пирогова – Татищева;

– Сакко и Ванцетти – Радищева – Вайнера – Малышева – переулка Банковского – проспекта Ленина, а также на улице Малышева (от улицы Шейнкмана до переулка Банковского) и на улице Вайнера (от Малышева до Куйбышева);

– Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей, а также в переулке Базовом (от Яламова до улицы Машинной) и на улице Ткачей;

– Первомайской – Луначарского – Шарташской, а также на улице Первомайской (от Мамина-Сибиряка до Бажова).

При этом приобрести безалкогольные напитки и еду можно будет на фудкортах, которые расположатся в самом центре города по адресам:

– улица Воеводина, 1;

– улица Горького, 4 «а»;

– проспект Ленина, 33.

Для удобства прогуливающихся в главных локациях также установят 120 контейнеров для мусора и 170 мобильных туалетных кабин. После завершения праздника на улицы оперативно выйдут службы благоустройства, которые соберут отходы и грязь с тротуаров и проезжих частей и приведут город в порядок к утру.

Работа метро будет продлена до двух часов ночи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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