российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 мая 2025, 14:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Американ бой, я еду домой»: на «Ночи музыки» выступит новый проект создателя «Комбинации»

На «Уральской ночи музыки» выступит группа Russian Girls – новый проект одного из создателей коллектива «Комбинация» Виталия Окорокова.

Как сообщают организаторы фестиваля, в 2022 году группа Russian Girls совместно с Виталием Окороковым решили создать современный ответ на хит начала 90-х годов «Американ бой», задав ему актуальный смысл. Так появилась песня «Новый Американ бой» со словами в припеве: «Я еду домой, Москва, встречай».

Напомним, ранее стало известно, что на «Ночи музыки» выступят Вячеслав Малежик, башкирская группа Ay Yola, коллектив «Запрещенные барабанщики» и хип-хоп исполнители «АК-47».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Ural Music Night

На Уральской ночи музыки выступит группа «АК-47» / «Запрещенные барабанщики» исполнят в Екатеринбурге малоизвестные военные песни / На Ural Music Night выступит башкирская группа Ay Yola / На Уральской ночи музыки выступит Вячеслав Малежик / Открыт прием заявок для участников фестиваля «Уральская ночь музыки» / «Уральская ночь музыки» может переехать в Тагил ради экономии / Организаторы «Ночи музыки» назвали первых хедлайнеров фестиваля / Организаторы Ural Music Night объявили первого хедлайнера 2025 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Ural Music Night,