«Американ бой, я еду домой»: на «Ночи музыки» выступит новый проект создателя «Комбинации»

На «Уральской ночи музыки» выступит группа Russian Girls – новый проект одного из создателей коллектива «Комбинация» Виталия Окорокова.
Как сообщают организаторы фестиваля, в 2022 году группа Russian Girls совместно с Виталием Окороковым решили создать современный ответ на хит начала 90-х годов «Американ бой», задав ему актуальный смысл. Так появилась песня «Новый Американ бой» со словами в припеве: «Я еду домой, Москва, встречай».
Напомним, ранее стало известно, что на «Ночи музыки» выступят Вячеслав Малежик, башкирская группа Ay Yola, коллектив «Запрещенные барабанщики» и хип-хоп исполнители «АК-47».
Екатеринбург, Елена Владимирова
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