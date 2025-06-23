Сергей Бобунец завершит фестиваль «Ночь музыки»

Сергей Бобунец будет завершать фестиваль «Уральская ночь музыки». В 02:55 на Октябрьской площади вместе с камерным оркестром В-A-C-H он выступит с песней «Ночь пройдет, наступит утро ясное...». Гостям фестиваля раздадут тысячи зеркал, с помощью которых они поймают первые лучи солнца.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, лидер группы «Смысловые галлюцинации» выйдет на сцену в два часа ночи.

Как уже писал «Новый День», фестиваль пройдет в Екатеринбурге 27 июня. Исполнители выступят более чем на 110 сценах, посвященных разным музыкальным жанрам и стилям. Среди других хедлайнеров в этом году – Вячеслав Малежик, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Тимур Ведерников, ансамбль танца и песни «Донбасс», Арина Точилова, башкирская группа Ay Yola, АК-47, Виктория Дайнеко, «Запрещенные барабанщики», «Смешband», Russian Girls.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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